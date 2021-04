. Potremmo racchiudere il discorso a 5 squadre: Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio, togliendo dalla scena la Roma, che teniamo dentro solo per una ragione aritmetica. Gli 11 punti di distanza dal quarto posto sembrano incolmabili, ma le speranze giallorosse svaniranno definitivamente solo fra 90 o 180 minuti., poi la differenza reti degli scontri diretti e poi la differenza-reti generale, per questo in coda a ogni squadra abbiamo inserito la situazione.SASSUOLO, PARMA, Benevento, GENOA, Milan.. E’ capitato al Bologna nell’ultima giornata, 5-0 per la squadra di Gasperini, 5 gol che in realtà erano gioielli.. Situazione scontri diretti: in vantaggio con Lazio, Juventus e Roma; in svantaggio col Napoli; in attesa col Milan (vittoria per 3-0 all’andata). Differenza-reti attuale: +39. Percentuale di qualificazione alla Champions League:Benevento, JUVENTUS, TORINO, Cagliari, ATALANTA. Due sconfitte di fila, in casa col Sassuolo e lo 0-3 dell’Olimpico nello scontro diretto con la Lazio.. Pioli deve invertire questa tendenza, nell’ultima giornata ha subìto il sorpasso dell’Atalanta e l’aggancio di Juventus e Napoli. La soluzione sta nella sfida contro la Juve fra due giornate. Negli scontri diretti è in vantaggio con Roma e Napoli, in svantaggio con la Lazio, in attesa con Juventus (sconfitta 1-3) e Atalanta (sconfitta 0-3). La sua differenza reti attuale è +19. Percentuale di qualificazione alla Champions League:UDINESE, Milan, SASSUOLO, Inter, BOLOGNA.. Ronaldo non segna da tre giornate, Dybala non è ancora in condizione, anche il Parma e anche la Fiorentina l’hanno messa in difficoltà sul piano del gioco. Situazione scontri diretti: in vantaggio con Roma e Lazio, in svantaggio con Atalanta, in parità col Napoli, in attesa col Milan (vittoria per 3-1 all’andata). La sua differenza reti attuale è +35. Percentuale di qualificazione alla Champions League:Cagliari, SPEZIA, Udinese, FIORENTINA, Verona. Come l’Atalanta, vittorie e bel gioco. Il fragoroso 5-2 con cui aveva battuto la Lazio ha trovato conferma nel 2-0 di Torino contro i granata, un due a zero conquistato con un primo tempo spettacolare.. Situazione scontri diretti: in vantaggio con Atalanta, Roma e Lazio, in svantaggio col Milan, in parità con la Juventus. La sua differenza reti attuale è +36 e questo è un dato non trascurabile visto che il Napoli è pari alla Juve in classifica e nello scontro diretto e oggi ha un gol in più. Percentuale di qualificazione alla Champions League:Genoa, FIORENTINA, Parma, ROMA, SASSUOLO (più la gara da recuperare all’Olimpico col Torino). Il 3-0 sul Milan la rilancia in piena corsa, anche se per rientrare davvero deve battere i granata nel recupero.. Situazione scontri diretti: in vantaggio col Milan, in svantaggio con Atalanta, Juventus e Napoli, in attesa con Roma (vittoria 3-0 all’andata). La sua differenza reti attuale è +10. Percentuale di qualificazione alla Champions League:- SAMPDORIA, Crotone, INTER, Lazio, SPEZIA.. Situazione scontri diretti: in svantaggio con Juventus, Milan, Atalanta e Napoli, in attesa con Lazio (sconfitta 0-3 all’andata). La sua differenza reti attuale è +7. Percentuale di qualificazione alla Champions League: