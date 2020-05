Bagarre Milinkovic Savic: tutti lo vogliono. I tifosi laziali oramai sono abituati: il centrocampista serbo è sempre al centro del calciomercato, cercato da club sempre più importanti. Come riporta il Corriere dello Sport, stavolta sono due le big che vogliono portarsi a casa il 'Sergente'.



MERCATO LAZIO MILINKOVIC - Su Milinkovic Savic, come raccontano in Inghilterra, sta per tornare con forza il Manchester United: i Red Devils dovrebbero cedere Paul Pogba alla Juventus o al Real Madrid, e sono pronte a lanciare l'assalto al suo sostituto. In Francia invece giurano che Leonardo abbia portato il Psg in pole position per Milinkovic: con una valigetta da 70 milioni, l'ex Milan vorrebbe convincere Lotito. Che ne vuole 100 per il suo gioiello.