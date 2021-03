La grandezza di un campione si misura fuori dal campo.#IlDivinCodino arriva il 26 maggio su Netflix. pic.twitter.com/sS1x8yu96z — Netflix Italia (@NetflixIT) March 2, 2021

"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".. L'attesa, febbrile, per qualcosa che ci porterà indietro nel tempo facendoci tornare bambini nel presente si sta consumando e, da ieri, cresce sempre più: tutti aspettiamo l'avvento deIl biopic, con Andreanei panni di Roberto, ha dato manifestazione di sé prima con una semplice foto, di spalle, e l'iconica maglia Azzurra del 1994 con la 19 stampata sopra, poi con i primi video che già fanno venire i brividi.Il padre e la promessa di vincere ilcontro ilche lo incorona nostro Diego Armando, le stampelle che lo accompagnano in diverse fasi della sua vita. E poi lui, Roberto, che guarda l'orizzonte coi piedi bagnati da un fiumiciattolo con lo stesso sguardo con cui osservava il pallone appoggiato sul dischetto coi piedi bollenti a causa dell'erba rovente di Pasadena:. Così si chiude il trailer. Così si apre l'attesa. Quella de Il Divin Codino. Che ci scalderà in vista dell'Europeo che inizierà 15 giorni dopo...che incorona Baggio: "Sei come Maradona per l'Argentina".