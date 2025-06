Baggio e la non convocazione ai Mondiali 2002: "Non ho più parlato con Trapattoni, forse meglio così"

AFP/Getty Images

si è raccontato a tutto campo al BSMT e tra i temi affrontati dal Divino Codino c'è stata anche la mancata convocazione ai Mondiali di Corea del Sud-Giappone nel 2002.- "Faccio fatica a darmi una spiegazione. Nel senso che io avevo iniziato la stagione benissimo, 8 partite e 8 goal. Poi mi faccio male a Piacenza e passo un paio di mesi ad allenarmi e basta perché mi dicono che il crociato ha avuto una distorsione, se aumentiamo la massa muscolare il ginocchio diventa più stabile... Faccio tutto questo, poi purtroppo alla prima partita che rientro in Coppa Italia mi spacco, mi si rompe tutto. Eravamo già in febbraio e a maggio finiva il campionato. Io cosa faccio, mi opero e una settimana dopo l'operazione inizio a fare rieducazione. L'obiettivo era tornare lì. Alla mia famiglia dico: "Fate conto che non ci sarò per i prossimi mesi". Perché sapevo che era una sfida infinita ma che avrei vinto. Però dovevo abbandonare tutto il resto. E ho fatto così, dopo l'operazione sono tornato dopo 77 giorni. Per un'operazione al crociato anteriore. Una cosa miracolosa. La testa fa la differenza in tutto".

- "A inizio stagione, dopo gli 8 goal, lo incontrai a Milano e mi disse di stare tranquillo e pensare solo a giocare, che poi alla fine si sarebbe visto. Io sono tornato le ultime tre partite e ho fatto altri tre goal, ci siamo salvati con il Brescia e ovviamente ci ho sperato. Anche perché dall'ultima partita di campionato c'erano ancora più di 30 giorni all'inizio dei Mondiali. Però io stavo bene ormai, non fai tre partite in Serie A se hai un problema. Non ne ho più parlato con Trapattoni. Lui mi chiamò a casa e mi disse che non mi avrebbe portato perché aveva paura mi facessi male. Questa era la scusa. Io ho detto: "Mister, mi posso far male anche scendendo dall'autobus. Se mi faccio male smetto di giocare, non ho più prospettive. Non è questa la scusa". Lui rispose che era solo questo. Non ho mai più incontrato o sentito Trapattoni, ma è stato meglio così probabilmente".