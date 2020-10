Che bellezza. Non viene altro da dire davanti a una foto pazzesca pubblicata da Valentina Baggio, figlia di Roby, fuoriclasse senza tempo che ha vestito le maglie di Fiorentina, Juventus, Milan e Inter. L'ex numero 10 della Nazionale è stato immortalato in fase di preparazione per i lavori autunnali di campagna: da anni abita in Veneto, regione in cui è iniziato tutto e in cui soprattutto ha scelto di tornare a vivere, come un uomo semplice e innamoratissimo delle sue origini e radici. Talmente innamorato da non lasciarsi abbagliare dal lusso, restando così com'è sempre stato: un campione umile... con una Panda 4x4. Questa, la foto che ha emozionato il web.