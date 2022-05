Un abbraccio a tinte azzurre che non è passato inosservato, tra due grandi del nostro calcio. Roberto Mancini e Roberto Baggio, il ct della Nazionale e il Divin Codino, si sono incontrati questa sera a Firenze, nel chiostro di Santa Maria Novella, in occasione dei vent'anni della Fondazione Galli.



LA FONDAZIONE GALLI - La fondazione nasce nel 2002, pochi mesi dopo la scomparsa di Niccolò Galli, figlio di Giovanni Galli, in un incidente stradale. Fin da subito si impegna per sostenere giovani alle prese con i postumi di incidenti stradali con tante iniziative. L’evento è l'inaugurazione del fine settimana della XX edizione del Memorial Niccolò Galli, riservato agli Esordienti. Tra i presenti: Liam Brady, Gianluigi Buffon, Gabriele Oriali, Lorenzo Venuti, Luciano Spalletti e Andrea Barzagli.