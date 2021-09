Nel corso di un'intervista a Revista, Roberto Baggio ha parlato del suo trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus: "E' stato il primo dell'era moderna, in città c'erano le barricate. Non avevo nulla contro la Juve, ma volevo restare alla Fiorentina. C'erano persone che mi avevano aspettato dopo aver trascorso i primi due anni da infortunato. Avevo promesso che sarei rimasto, la Fiorentina non è stata corretta perché mi ha venduto senza dire nulla e alla fine è uscito che è stata colpa mia".