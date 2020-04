Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere vistosu Rai 4, alle 21.20 - Il capitano Jack Aubrey, a bordo della sua Surprise, si lancia all’inseguimento della fregata napoleonica Acheron, alle 21.27, su Rete4 - Un film passato alla storia, diretto da Vittorio De Sica, con una Sophia Loren da Oscar, per celebrare la Festa della Liberazione., alle 21.10, su Paramount Channel - Strepitosa pellicola sul razzismo con una sublime Whoopi Goldberg. A metà anni ’50, in Alabama, Odessa decide di combattere per i suoi diritti., su Sky Sport Uno HD, alle 21.15 - Ottavi di finale, l’Italia supera la Nigeria con un per Roberto Baggio., su Sky Sport Arena, alle 13.40 - La rivalità infinita tra Federer e Nadal torna a Wimbledon, dove si affrontano per la prima volta dalla storica finale del 2008. Spettacolo assicurato., su Sky Sport Uno HD, alle 16.10 - Roby Baggio si racconta e rivive i momenti più importanti della sua carriera., su Sky Cinema Due, alle 21.15 - Al Pacino è Tony Montana nella spettacolare storia di un rifugiato cubano che diventa re del narcotraffico., su Prime Video - Le truppe della Germania di Hitler avanzano in Europa, in Inghilterra Winston Churchill diventa il Primo Ministro., su Netflix - Dramma storico basato sull’autobiografia di Solomon Northup: un uomo di colore, nato libero, viene rapito e poi venduto come schiavo., su RaiPlay - Pezzo di storia del cinema sportivo, con Diego Abatantuono nei panni di tre tifosi sfegatati: il camionista juventino Tirzan, il capo degli ultras milanisti Donato e l'interista Franco. Risate assicurate.