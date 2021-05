tra passato e presente. Il Divin Codino, ex calciatore della Nazionale, ha dichiarato in un'intervista al settimanale Il Venerdì de La Repubblica:sugli altri, non vado in tv. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani. Mi piace il calcio femminile. Il golf mi annoia, preferisco il basket e tifo per i Los Angeles Lakers".Quelli che senza pallone si sentono appagati e felici sono dei falliti?​Faccio la cosa più bella, sono a contatto con la natura. Spacco la legna, uso il trattore e la sera sono così stanco che mi gira la testa.due anni, anzi tre., ma i Pontello mi avevano già ceduto agli Agnelli e se non fossi andato alla Juve, Cecchi Gori non avrebbe potuto prendere il club viola"., si era rifatto una vita anche lui e meritava di avere più tempo. Se dati aspettavi una fine improvvisa, da lui no".. Non c'è religione che tenga, quel giorno avrei potuto uccidermi e non avrei sentito niente".: non è arrivato ai quarti di finale…: un uomo libero e realizzato che non si metteva in competizione con i calciatori".