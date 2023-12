L'ex stella del calcio italiano,, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Di seguito le dichiarazioni:- ". Era già complicato ai miei tempi. Eravamo sempre discussi. Zola, ad esempio, per giocare è andato a Londra. Ora ce ne sono di meno, sono un genere in via di estinzione. Bisognerebbe stare dentro il mondo del calcio di oggi per capire le ragioni di questa eclissi della fantasia. Io non ci sono. So solo che".- "Quando giocavo in nazionale sono uscito dal mondiale e non mi hanno più convocato., che considerasse l’estro un reato. Tutto era finito in mano alla tattica.".- ". Lui giocava a Vicenza, la mia città. E io andavo in bicicletta con mio padre a vederlo. Ed era sempre uno spettacolo.. Lo sognavo di notte".- "a Pasadena, Italia-Brasile. Non la posso dimenticare.. Siamo arrivati un po’ cotti, avevamo fatto i supplementari con la Nigeria e mezz’ora in più, a quelle temperature, ti stronca. Se fossimo stati più lucidi forse sarebbe stata un’altra partita".- "Cosa ho pensato dopo l'errore dal dischetto?. Mamma mia, mamma mia. Non si possono cancellare cose così. Quella partita, proprio Italia-Brasile, l’avevo sognata e immaginata tante volte quando ero bambino. Avevo tre anni ma la sconfitta del 1970 non riuscivo a dimenticarla.".- ". Era come se mi fosse scoppiato un ginocchio. Un dolore impensabile, mi ha segnato per la vita e non mi ha mai lasciato. Quandoin quello stato e. Piangevo tutto il giorno, non mangiavo, avevo perso 12 chili".