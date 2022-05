Intervistato da fcinter1908.it. l'ex calciatore Salvatore Bagni ha espresso la propria opinione in merito al prossimo mercato dell'Inter.



“Lautaro? Non è facile trovarne un altro là davanti uno con quelle qualità. Quest'anno la coppia di titolari è stata Dzeko-Lautaro: Dzeko sicuramente ha fatto un buon campionato ma ha la sua età, Lautaro può giocare altri 10 anni a questi livelli, ha fatto tanti gol. Con una sua cessione verrebbero a mancare due calciatori titolari”.





In entrata, invece, i nomi più caldi sono quelli di Dybala, Mkhitaryan e Bremer: sarebbero elementi giusti per rimanere competitivi?”

“Mamma mia! Bremer, se dovesse uscire Bastoni, è un giocatore fortissimo: ha fisicità, stacco di testa, corre all'indietro, è forte fisicamente, ha tutto quello serve a un difensore. Bremer è un giocatore fondamentale. Dybala andrebbe in un ambiente dove ritroverebbe Marotta, che lo conosce benissimo e lo stima, e darebbe molto anche per far ricredere chi non lo ha confermato. Mkhitaryan? Fortissimo, giocatore di grande qualità. Abbiamo visto la Roma quando mancava lui: mancava fluidità di gioco, è un centrocampista che sa fare il trequartista, l'attaccante, vede la porta, fa assist. Un giocatore importantissimo, poi a zero... Un'occasione da non perdere”.