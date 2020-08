Il Milan sogna il ritorno di Tiemoué Bakayoko, centrocampista rientrato al Chelsea dopo un anno in prestito al Monaco. Il francese, che in rossonero nella stagione 2018-19 ha raccolto 42 presenze, ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è ambito da Maldini e Massara, che vorrebbero il suo ritorno.



'HO IL MILAN NEL CUORE' - Intercettato telefonicamente dalla redazione di TMW, il classe 1994 ha detto: "Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore del Chelsea, poi nel calcio si vedrà".