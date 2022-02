Sempre più lontano. Tiemoue Bakayoko non è riuscito, finora, a tornare il giocatore che il Milan aveva apprezzato nella sua prima esperienza in rossonero. Anzi, il rendimento del centrocampista è molto lontano rispetto a quanto fatto vedere in passato. E dire che a gennaio qualche chance l’ha avuta, complice l’assenza di Kessie, impegnato in Coppa d’Africa.



DIMENTICATO - Novanta minuti a Venezia, stessa cosa in casa contro lo Spezia, nella sconfitta che ora (potenzialmente) costa il primo posto in solitaria. In entrambe le partite Bakayoko è stato impreciso, poco reattivo, neanche così tosto in interdizione. Occasioni, insomma, sprecate per lui, tornato in panchina contro Juve, Inter e Lazio in Coppa Italia. E oggi Pioli, in conferenza stampa, parlando della squadra ha come dimenticato di nominare Bakayoko. Un indizio su come al momento il giocatore ex Chelsea non sia tra i suoi primi pensieri.



VOCI DALLA SPAGNA - E il futuro? Arrivato in estate dal Chelsea, dopo una lunghissima trattativa, in prestito biennale oneroso con diritto di riscatto, Bakayoko ha ancora tempo per dimostrare di valere quel riscatto. Ma le sensazioni non sono positive, resta in bilico. Dalla Spagna nelle ultime settimane rimbalzavano voci di un interessamento del Siviglia. Un’opzione che potrebbe divenire concreta se il Milan decidesse di lasciarlo partire.