Non veste più la maglia rossonera, manon ha dimenticato dove ha giocato e soprattutto cosa ha vissuto. Nonostante un inizio difficile e qualche incomprensione, soprattutto con Gattuso, ilLo scorso giugno ha provato a convincere il suo agente e il Milan, senza fortuna, il cambio di guardia dell'area sportiva e soprattutto il costo del suo cartellino hanno bloccato ogni tipo di riscatto. Bakayoko è tornato a Londra e dopo pochi giorni è stato girato al Monaco, per giocare con continuità, ma in questi mesi non ha mai smesso di pensare ai rossoneri.Salvo sorprese a fine stagione non verrà riscattato dal club del Principato, farà la valigia e tornerà al Chelsea, dove sarà solo di passaggio. Sa che Lampard non lo considera utile, per questo sono molte le chance di vederlo in un'altra squadra nella stagione 2020-21.. Che al momento nessuno ha colto. Senza Boban, Maldini e Massara hanno le mani legate e Rangnick, in pole per diventare il nuovo factotum​, non considera il suo profilo adatto, soprattutto per ragioni economiche.E pensare che lo scorso gennaio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Maldini e Boban avevano parlato con Monaco e Chelsea, proprietario del cartellino,