Alle 20.30, in un San Siro gremito, il Milan attende la Lazio per una sfida decisiva nella corsa all'oro Champions League. Un pubblico da big match europeo, una sorta di preliminare anticipato, un antipasto di quel che può essere un Meazza rivestito a festa. Mancherà l'inno della Champions, quello che Tiemoué Bakayoko vuole sentire la prossima stagione con la maglia rossonera addosso. E il futuro passa da oggi.



FONDAMENTALE - "​Siamo super contenti di lui, proveremo a riscattarlo: dipenderà dal FPF e dalla posizione finale di campionato" le parole di Paolo Maldini dell'altro giorno. Ed è noto: senza l'Europa che conta riscattare il francese diventa dura. Di proprietà del Chelsea, la società rossonera dovrà versare 35 milioni di euro nelle casse dei Blues per regalarsi a tutti gli effetti il gigante francese, da oggetto misterioso a punto fermo della squadra di Gattuso. Quarto in classifica, il Milan ha 52 punti, tanti quanti l'Atalanta, uno in più della Roma, tre in più della Lazio, che però ha una partita in meno, contro l'Udinese. Con la vittoria, i rossoneri allontanerebbero una diretta concorrente e metterebbero 3 mattoni importanti per la volata Champions. E per il riscatto di Bakayoko. Che ama Milano, sta bene al Milan e vuole restare in rossonero. Ah, e vuole battere Acerbi... "CI VEDIAMO SABATO" - Con la Lazio, però, non sarà solo una sfida per l'Europa. Almeno, per Bakayoko. Il francese, infatti, in settimana si è punzecchiato via social Francesco Acerbi, difensore biancoceleste, ex della gara. "A livello di singoli non c'è paragone" le parole in vista del match rilanciate sui social. Parole che non sono sfuggite a Bakayoko. "Ok. Ci vediamo sabato". E sabato è arrivato. Come il futuro.



@AngeTaglieri88