Ha lottato, si è preso il suo spazio e ha cambiato il volto del centrocampo del Milan. Ora però la stanchezza ha preso il sopravvento, adesso è il momento di fermarsi e ricaricare le batterie in vista del rush finale, del rush per la Champions League. I rossoneri si preparano per la trasferta di Verona con una novità, Gattuso è pronto a rinunciare a Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese ha mostrato contro Lazio e Sassuolo di essere in difficoltà dal punto di vista fisico, pagando l'utilizzo massivo da dicembre a oggi: campionato, Supercoppa e Coppa Italia, dalla fine di dicembre in poi sempre in campo tutte le partite per tutti i 90', eccezion fatta per la mezz'ora finale della sfida contro gli emiliani, risparmiatagli dal tecnico. Presenza fondamentale davanti alla difesa quella di Bakayoko, diventato pressoché imprescindibile nello scacchiere di Rino, ma la spia della riserva lampeggia all'orizzonte c'è una sfida affascinante, delicata e importante come il derby con l'Inter, quest'anno scontro diretto per la Champions: e allora è il momento del turnover, contro il Chievo largo a Lucas Biglia.



LEADER DALLA PANCHINA - Oltre quattro mesi dopo l'ultima volta (contro la Sampdoria il 28 ottobre), l'argentino è pronto a tornare in campo dal primo minuto e a riprendersi il posto di metronomo davanti alla difesa. Una chance importante in una partita da non sottovalutare, visti i mezzi passi falsi già commessi dal Diavolo in casa delle cosiddette 'piccole' (si vedano i pareggi di Cagliari, Empoli, Frosinone e Bologna), un'opportunità per rispondere alla chiamata di Gattuso ("Sia leader anche dalla panchina", spiegava il tecnico prima della semifinale d'andata di Coppa Italia) e provare a rimettere in discussione le nuove gerarchie di Rino, per aiutare i rossoneri nella corsa al ritorno in Champions dando fiato a chi ha speso maggiori energie fino a questo momento. E per la sua personale corsa, quella verso il rinnovo: l'obiettivo è convincere Leonardo e la proprietà a prolungare il suo contratto ora in scadenza nel 2020, possibile l'aggiunta di un altro anno spalmando l'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Appuntamento a Verona, appuntamento al Chievo: è da lì che partirà la nuova missione di Biglia, riprendersi il Milan. @Albri_Fede90