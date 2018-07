Un anno fa di questi tempi veniva pagato 40 milioni di euro, oggi non è più una priorità. Anzi. Tiemoué Bakayoko è considerato cedibile dal Chelsea, quel centrocampista portentoso classe '94 della covata d'oro del Monaco di Jardim adesso si vende: il francese è stato offerto in queste ore anche al Milan con la nuova gestione di Leonardo, al lavoro da giorni non solo sulla maxi operazione con la Juventus ma anche sul fronte centrocampo. E Bakayoko in rossonero andrebbe più che volentieri, da qui l'idea nella lista rossonera.



PRIME SCELTE - Ad oggi, Tiemoué non è la prima scelta del Milan. Leo ha preso appunti e non esclude niente perché a centrocampo i rossoneri non prevedono un investimento enorme, servirà cogliere l'occasione giusta; ma il Chelsea è rimasto in stand-by sul fronte Bakayoko-Milan, oggi la scelta va fatta sulle caratteristiche della mezz'ala. Intanto Sarri è pronto a liberare Bakayoko, troppo fisico per il suo calcio fatto di tecnica e passaggi veloci, il Milan sa che ha l'apertura totale del giocatore in pugno. Ma ci sono uno stipendio pesante e una formula tutti da pensare a rallentare un'idea comunque sul taccuino di Leonardo. Work in progress, sul fronte Londra-Milano.