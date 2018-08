Tiemoué Bakayoko, nuovo centrocampista del Milan, si presenta in conferenza stampa: "Calcio italiano? Questa stagione ho lavorato e imparato molto con Conte, è più facile per me adattarmi al campionato italiano ora. Ringazio il Milan per darmi questa possibilità. Gattuso come Conte? Sono simili effettivamente, sono persone che fanno le cose con passione, ho notato la stessa cosa quando mi sono allenato con Gattuso. Ruolo? Non ne ho ancora parlato, cercherò di dare il meglio di me ovunque".



SUL PARAGONE CON DESAILLY - "Beh, senza voler mancare di rispetto, lui era difensore. Spero di avere lo stesso successo che lui ha avuto, so che è un nome che è stato importante per il club. Spero di diventarlo anche io".



SULLA PREMIER - "Sono contento della mia esperienza in Premier. Chiaramente ho giocato partite importanti e ho conosciuto caratteristiche di un campionato che mi potrà aiutare in futuro. Ci sono tante cose che ho imparato, non è andato tutto nella maniera più positiva ma sono motiva per fare bene qui".



SUL MONDIALE - "Essendo francese ero molto serio e orgoglioso. Io ero davanti alla tv a vedere le partite, ho fatto il tifo per loro. Sono felice per il popolo francese, tutti sono felici. Adesso è finita, abbiamo questa seconda stella e vediamo il futuro".



ISPIRAZIONE IN SERIE A - "Guardavo molto la Serie A, in Francia era un campionato che veniva preso in considerazione. I miei idoli erano Weah, van Basten, Maldini, esempi da seguire. Cercherò di dare il massimo per questa maglia".



SULLA JUVE - "Non voglio fare confronti tra Milan e Juve, in termine di storia i rossoneri hanno vinto di più. La Juve è un ottimo club".