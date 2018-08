Un anno fa veniva pagato 40 milioni dal Chelsea, proprio di questi tempi. Oggi, Tiemoué Bakayoko è un'occasione di mercato su cui sta lavorando il Milan come vi abbiamo raccontato: non è una primissima scelta, ma è di certo un'opportunità da cogliere qualora i desideri non potessero diventare realtà. Perché Leonardo ha una filosofia chiara, non esclude sogni importanti qualora ci fossero le condizioni ma intanto pensa alla realtà; il centrocampista che era esploso al Monaco con Jardim era costato poco più di 40 milioni ai Blues, oggi non è più una priorità con la gestione Sarri e viene da una stagione deludente. La strada ideale alla voce 'occasioni' per il Diavolo.



LAVORI IN CORSO - Approvato da Gattuso, Bakayoko è un nome su cui Leo è tornato a lavorare con forza. Il Milan ha intrapreso i contatti da giorni, poi ha sondato altre piste, desideri complessi, senza mollare Tiemoué perché la volontà del giocatore è stata sempre chiara: vorrebbe il Milan, spinge per questa soluzione, si può fare con una formula vantaggiosa. Ecco perché il Diavolo non ha mai completamente abbandonato questa pista, mentre è meno attivo sul fronte Samassekou del Salisburgo. Bakayoko rimane in corsa, il Milan sta lavorando su questa opzione e la tiene pronta qualora i sogni non potessero concretizzarsi, considerando il francese un signor centrocampista che con la fiducia giusta può riabilitarsi a livelli importanti. Leonardo apre, il Milan torna su Bakayoko: adesso si può fare.