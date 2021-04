Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, parla ad ADNKronos, dicendo la sua sul proseguimento del campionato cadetto, dopo lo stop imposto al Pescara per i contagi da Covid e il caso Empoli: "Noi garantiremo la regolarità, la parità competitiva e la continuità del campionato di Serie B come da delibere unanimi della nostra Lega. Come è stato deliberato e voluto da tutti i presidenti e da tutte le società quando si è iniziato un campionato che ovviamente tutti sapevano che sarebbe stato interessato dall'emergenza Covid, ne garantiremo la regolarità. Le modalità saranno decise domenica in assemblea".