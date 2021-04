Dopo Olivieri e Ricciilè pronto a sfornare un nuovo gioiello. Si tratta difantasista che nel corso degli anni ha saputo trascinare la formazione toscana e guadagnarsi anche qualche chiamata con le nazionali giovanili dell'Italia. Agli ordini di Antonioa suon di gol e assist sta trascinando l'Empoli ad una salvezza insperata a inizio anno nel campionatosegno che il lavoro sui giovani al Monteboro funziona alla grande.inizia presto a giocare a calcio e, come lui stesso ha ribadito in una recente intervista a WFS oltre alla società Castelfiorentino è. V​isionato da alcuni osservatori di zona oltre 11 anni fa viene chiamato per un'amichevole e subito prelevato dall'Empoli. È un trequartista atipico, non di quelli che cercano l'assist con insistenza, ma di quelli in grado di creare e costruire con la palla attaccata al piede, il sinistro, come quello di uno dei suoi idoli. Sebbene abbia confessato di sognare di giocare cone farsi allenare daè dalle giocate della Joya della Juventus,che Tommaso cerca di rubare il più possibile.Partito attaccante, provato in mediana, nel corso degli anni, alla fine, è sempre stato lasciato libero da griglie tattiche e anche conin stagione da trequartista si sta confermando(vi ricorda qualcosa?). Due sono stati gli esordi in prima squadra entrambi in Coppa Italia contro ile, soprattutto contro ilche inha un altro giocatore che può ricordare Baldanzi.. Il sogno? Diventare un giocatore professionista e ritrovare la maglia dell'Italia: "​Vestire la maglia azzurra è un emozione unica, spero di aver ancora altre opportunità per onorare questa maglia".