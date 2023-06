Il Mondiale U20 in corso in Argentina sta regalando tanti uomini copertina, tra questi c'è sicuramente Tommaso, magic box classe 2003 di proprietà dell'Empoli, con il quale ha chiuso il primo anno di Serie A con 4 gol in 26 partite. Che sia l'azzurro toscano o quello della nazionale cambia poco, anche con l'under 20 di Nunziata il folletto di 170 centimetri sta dimostrando di avere una marcia in più, grazie a due piedi fatati che cancellano un fisico lillipuziano., come in occasione del gol che ha regalato agli Azzurrini il momentaneo vantaggio contro l'Inghilterra negli ottavi di finale del Mondiale (partita poi vinta 2-1 grazie al rigore del solito Casadei).Il patron dell'Empoli Fabrizio Corsi se lo gode, se lo coccola e per il momento non pensa a una cessione. Sa che prima o poi Baldanzi dovrà prendere il volo, ma spera di non essere costretto a venderlo in estate, soprattutto considerando il fatto che sia Vicario che Parisi faranno la valigia. Vuole tenerlo ancora un anno, ma non è detto che riesca nel suo intento, nonostante un contratto in scadenza nel 2027. Molto dipenderà dell'offerta, che non è escluso arrivi:(anche se è difficilmente collocabile nel 3-5-2),(che al momento ha una ricca batteria di trequartisti),, con Accardi che potrebbe portarlo in azzurro se dovesse prendere il posto di Giuntoli come direttore sportivo.che potrebbe salire se Baldanzi continuerà a illuminare in Argentina. L'Italia sfiderà la Colombia nei quarti di finale (sabato 3 giugno alle ore 23 italiane allo Stadio San Juan del Bicentenario di San Juan), un avversario tosto ma non più forte di Brasile e Inghilterra, ko contro gli Azzurri. Nessun avversario va sottovalutato, ma c'è fiducia:, un trequartista come non si vedeva da tempo.