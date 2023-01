, in campo stasera nel posticipo di campionato contro l'Inter, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Non mi aspettavo di fare così bene al mio primo anno in Serie A, sono contento perché è stato davvero un bell'inizio. L'Empoli dà sempre la possibilità a noi giovani di crescere e mostrare le qualità in campo senza troppa anticamera, felicissimo di giocare in A con la squadra con cui son cresciuto. L"Stasera sarà dura. L'Inter è una. Quando vado in campo sono molto sereno, dimentico ogni cosa e penso solo a giocare e centrare gli obiettivi. Preferisco tirar fuori il carattere in campo, l'arroganza me la tengo per quando gioco. Credo molto nei miei mezzi. Sto lavorando molto in palestra, sia prima che dopo l'allenamento perché devo mettere su qualche chilo e muscoli. Devo irrobustirmi e farmi rispettare in A".perché trovo un po’ più di spazio tra le linee, ma posso ricoprire gli altri ruoli. Non ho un modello principale, studio i giocatori più forti nel mio ruolo e cerco di apprendere., per me uno dei più grandi tecnici in assoluto. Resterà un sogno perché siamo a un livello troppo alto, è già bello giocare e crescere a casa mia".