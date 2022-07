dopo la promozione in Serie B e il passaggio di proprietà. L'ormai ex allenatore rosanero ha dichiarato in conferenza stampa:e questo non mi permette di lavorare con la giusta tranquillità,per una serie di motivi: ci sono calciatori che pensavano di prendere un ingaggio migliore, altri hanno rinnovato il contratto alle stesse cifre della Serie C rimanendo dieci giorni a casa. Ci sono tante persone attorno a me che hanno esternato le proprie amarezze, c'era del malumore. Tutte queste cose hanno rotto il gruppo, per ricrearlo serve serve tempo, ma nel calcio il tempo non esiste perché se non vinci ti mandano a casa. SiccomeL'amichevole con il Pisa è stata la cartina tornasole. Quattro gol in mezz'ora non li prendiamo neanche con la Berretti. Abbiamo aperto gli occhi, ci siamo resi conto dei problemi".per avermi fatto allenare in una città straordinaria, poi la festa finale è stata indescrivibile. Nel mio cuore regna la tristezza, ma nella testa sono sereno perché mi sono tolto un peso: riportare il Palermo in Serie B. Se non avessi lottato per farlo, mi sarei sentito un fallito. Questa è la soluzione migliore per il Palermo".È giusto che ognuno costruisca la società come crede, ma io non prendo in giro i palermitani. Mi considero un figlio del popolo palermitano, non posso prendere in giro questa gente.