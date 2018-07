La Roma cerca un attaccante esterno sul mercato. Perso Malcom passato dal Bordeaux al Barcellona, il ds Monchi tratta un altro giovane talento: il giamaicano Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le piste alternative portano a Neres (Ajax), Pulisic (Borussia Dortmund) e Berardi (Sassuolo).



Per il centrocampo interessa il francese N'Zonzi (Siviglia, ha una clausola di rescissione da 35 milioni di euro) se parte il connazionale Gonalons, richiesto in Inghilterra da Everton e Crystal Palace. In uscita anche il difensore brasiliano Castan che, rientrato dal prestito al Cagliari, tratta la rescissione del contratto per poi tornare in patria al Vasco de Gama. Il Torino insiste per El Shaarawy e Juan Jesus.



Intanto circolano nuove voci sul possibile ritorno nella dirigenza di Franco Baldini, atteso a ore negli Stati Uniti per incontrare il presidente Pallotta.