Il vicepresidente della Roma Mauro Baldissoni ha parlato in zona mista dopo il sorteggio dei gironi di Europa League: "Impressioni? Il Wolverhampton è stato un errore del segretario, gli era saltato il monitor, quindi nessun problema, tutto risolto. Pensiamo sempre di trovare partite facili in queste competizioni, ma non è così, lo spirito della competizione è diverso. Non parliamo prima di giocare, vogliamo dare il massimo sempre e cercare di andare il più avanti possibile. Due anni fa potevamo arrivare in finale di Champions pur affrontando squadre più attrezzate, quindi tutto è aperto. I professionisti che vestono la maglia della Roma devono sperare di arrivare il più avanti possibile".



SUL PRONOSTICO - "I favori del pronostico vanno meritati sul campo, il ranking non conta".



SU TARE CHE HA DETTO CHE SCAMBIEREBBE I GIRONI - "È tipico per le persone della Lazio occuparsi di affari della Roma, io fatico a ricordare anche qual è il loro girone, penso solo alle nostre cose".



SULLO STADIO DEL WOLFSBERGER - "Non credo sia sufficiente la capienza, visto che può contenere solo 7000 persone ma ancora non abbiamo ricevuto comunicazioni, dovranno parlare con la UEFA".



SU UNDER CONTRO IL PASSATO - "Gli chiederemo informazioni sulla sua ex squadra".