Gareth Bale è destinato a tornare al Real Madrid dopo la stagione in prestito al Tottenham. Lo conferma lo stesso attaccante in conferenza stampa dal ritiro del Galles: "Il piano originale era di fare un solo anno con gli Spurs e poi, dopo l'Europeo, mi restava un altro anno di contratto con il Real. Il mio piano è di tornare e ho in mente questo, ad essere onesto. La ragione principale per cui sono tornato al Tottenham era, ovviamente, che volevo tornare a giocare, ma essendo vicino all'Europeo volevo arrivarci in perfetta forma".