Gareth Bale, ex giocatore del Real Madrid, ha parlato alla CBS di Jude Bellingham, fornendo il suo personale punto di vista:



"Il più grande consiglio che posso dargli è quello di giocare al gioco del Real Madrid anche fuori dal campo. Se non fai quello che vogliono, non parli tra una partita e l'altra, in spagnolo, come vogliono i media... fondamentalmente come una marionetta, vieni attaccato. A me è successo, io volevo solo giocare e poi andare a casa".