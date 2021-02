Dalla Spagna al ritorno in Inghilterra, la musica non è assolutamente cambiata per Gareth Bale. Nemmeno il richiamo del Tottenham, la squadra che lo ha consacrato a livello internazionale, e la decisione di interrompere il rapporto col Real Madrid e Zidane ha rivitalizzato l'attaccante. Un rendimento scadente e i continui problemi fisici hanno costretto anche José Mourinho a prendere atto della inaffidabilità dell'attaccante gallese, finito ben presto nel mirino della stampa britannica.



Una situazione che, a quanto pare, non turba particolarmente Jonathan Barnett, agente del calciatore: "Quando mi chiedono cosa è successo a Bale, dico che ha vinto più titolo all’estero di qualsiasi altro giocatore nella storia del calcio britannico. Ha guadagnato molto bene e ha soldi per il resto della sua vita".