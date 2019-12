Gareth Bale, esterno offensivo del Real Madrid, ex Tottenham, parla a BT Sport dell'arrivo di José Mourinho sulla panchina del Tottenham: "José è un vincente ed il club vuole conquistare qualche titolo: penso sia il connubio migliorare per provare a vincere trofei. I fischi dei tifosi? La prima volta che li ho sentiti sono stati uno shock, non sapevo come gestire la situazione. Adesso sono cresciuto, è già successo più di una volta ed ho imparato a gestirli: faccio spallucce. Ora devo lavorare sodo per dimostrare ai tifosi cosa posso fare: alla fine i fischi si fermano e tu devi proseguire nella tua carriera".