Dopo aver terminato la sua esperienza al Real Madrid, Gareth Bale sta valutando le opzioni per il proprio futuro. Interpellato dai microfoni del Mundo Deportivo, il nazionale gallese si è espresso così: "Non mi sto concentrando su ciò che mi aspetta in futuro. Abbiamo una partita molto importante. Non ho bisogno di pensare o preoccuparmi di nient'altro. Ho tante offerte".