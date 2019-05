Gareth Bale, attaccante in uscita dal Real Madrid, ha parlato ai microfoni di State of Play, prossimo film di BT Sports: "È come se fossimo robot: nel calcio, soprattutto di un certo livello, non è come in altri sport, ad esempio il tennis o il golf, che si può decidere come organizzare il proprio calendario degli impegni. Quando si parla di squadra, siamo comandati: ci viene imposto dove andare, a che ore trovarci, che cosa e quando dobbiamo mangiare, a che ore incontrare l’allenatore. È come aver perso la propria vita, in un certo senso. Non possiamo più scegliere quello che vogliamo, quando lo vogliamo. Però è giusto ricordare anche che è giusto fare certi sacrifici, sapendo che la carriera calcistica è molto breve".