Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parla ancora di Gareth Bale dopo la vittoria, ai rigori, contro l'Arsenal in International Champions Cup, dove il gallese è andato a segno entrando dalla panchina: "Ha giocato una buona partita e sono contento per lui. Abbiamo iniziato molto bene, dopo eravamo uno in meno, poi abbiamo ripreso a giocare meglio in 10 contro 10. Bale? Al momento è con noi, ha giocato perché voleva stare con noi e giocare, sta bene e ha giocato bene. Ma niente è cambiato, la situazione è sempre la stessa. Asensio infortunato? Non ha nulla a che fare col suo futuro. Speriamo che non sia grave".



Subentrato sul 2-0 per i Gunners, Bale ha realizzato il gol del 2-1. La gara poi è andata sul 2-2 grazie alla rete di Asensio e infine, ai rigori, l'hanno spuntata le Merengues. Il gallese ha avuto un grande impatto, poi ha sbagliato il suo rigore ma nei 45 minuti è stato tra i più brillanti. Nonostante questo, il suo futuro è segnato: il Real non lo vuole più, la Cina lo tenta.