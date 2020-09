Gareth Bale, esterno offensivo del Real Madrid, parla dal ritiro del Galles della sua condizione riguardante il mercato: "Vedremo cosa succederà, c'è tanto tempo ancora in questa finestra di mercato e ce ne saranno anche un altro paio. Il tempo dirà ma penso che dipenderà dal Real Madrid. Ho provato ad andarmene un anno fa ma hanno bloccato tutto all'ultimo secondo. Era un progetto che mi affascinava ma non si è materializzato. Ci sono stati altri casi in cui abbiamo provato ad andare ma il club non lo ha permesso o hanno fatto qualcosa. Dipende dal club. Voglio giocare a calcio, sono ancora motivato a giocare a calcio, quindi credo che dipenda dal club. Hanno il controllo di tutto. Ho un contratto, tutto quello che posso fare è portare avanti quello che sto facendo e spero che arrivi qualcosa. Ho solo 31 anni ma sono ancora in gran forma e posso dare ancora molto. Vedremo cosa succederà. Dipende dal club anche se ad essere onesti stanno rendendo le cose complicate".