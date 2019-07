Sempre più vicino l'addio di Bale al Real Madrid: Zinedine Zidane, nella conferenza stampa della notte, lo ha virtualmente scaricato. Sul gallese, ora, sono cinque i club interessanti. Come riporta il Sun, in pole c'è il Manchester United, che da tempo segue il gallese. Dietro ecco il romantico ritorno al Tottenham e l'ipotesi Bayern Monaco. Da non escludere, infine, le piste Arsenal e Cina.