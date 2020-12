Davide Ballardini è pronto a riprendersi una panchina di Serie A. Dopo quasi due anni di esilio il tecnico ravennate pare essere davvero ad un passo dal riprendere a fare ciò più gli piace. Ma, a differenza di quanto mormorato negli ultimi giorni, a mettere nel mirino l'ex allenatore di Palermo e Cagliari non sarebbero state né il Genoa né il Torino: "Sono stato contattato da una squadra di Serie A - ha ammesso Ballardini a Radio Marte - ma non è né il Genoa né il Torino. Se lo avessero fatto lo direi. Dal Genoa fui contattato la scorsa stagione ma quest’anno mai".



A proposito dei rossoblù, Ballardini l'altra sera ha ricevuto una bella impressione dalla prova fornita dagli uomini di Maran contro il Milan: "Ho visto la partita e credo che il Genoa abbia fatto una bella gara. L'ho vista un po’ da spettatore e un po' anche da tifoso, tengo al Genoa perché sono molto legato a tante persone lì. Si è vista una squadra viva, che voleva fare una bella partita. Peccato non sia riuscito a vincere".