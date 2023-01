"Siamo sempre stati squadra, è un successo che vale molto". Ha esordito così Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, dopo aver eliminato il Napoli dalla Coppa Italia alla prima sulla panchina dei grigiorossi. L'ex tecnico di Genoa e Bologna ha poi aggiunto: "Questa è una situazione difficile, ma cercheremo di fare il massimo. Io esperto in salvezze? No, so solamente fare il mio lavoro. Per stasera ho lavorato sui principi generali, sulla fase difensiva e sugli spazi di occupare. Abbiamo fatto tre allenamenti solamente, ma si è visto qualcosa".