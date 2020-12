Alta tensione, malgrado siamo solo alla 14ª giornata: domani sera il derby tra Spezia e Genoa mette già in palio punti decisivi in chiave salvezza. Non può sbagliare soprattutto il Genoa, che in caso di sconfitta rischierebbe di toccare il fondo della classifica e di vedere filare via a sette punti di distanza una diretta concorrente. Il ritorno in panchina di Ballardini per ora non scalfisce le valutazioni dei bookmaker a proposito della sorte del Grifone: gli analisti, ad esempio, vedono lo Spezia favorito per il match di domani, con il segno «1», a 2,26, sensibilmente più basso del «2», dato a 3,19, e della «X», in quota a 3,40. D’accordo anche gli scommettitori, che hanno opzionato la vittoria dello Spezia nel 42% delle giocate, lasciando il successo genoano al 30% e il pareggio al 28%. Un altro segnale non proprio tranquillizzante per i rossoblù viene dalle quote sulla retrocessione in B. A inizio stagione, lo Spezia era il maggiore candidato. Anzi, sarebbe meglio dire spacciato, vista la quota, 1,06. Ora la squadra di Italiano gode di un “outlook” decisamente migliore, a 2,00. Il “favorito” assoluto per la caduta in B è divenuto il Crotone, a 1,10, ma subito dopo c’è proprio il Genoa, passato da 2,85 a 1,95. Rischiano anche Torino (2,40), Parma e Benevento (entrambi a 3,00).