L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato a margine della sfida persa per 2-1, l'ultima della stagione, contro il Torino:



PERIN - "Ormai rassegnati alla partenza di Perin? È un portiere da grande squadra, ma non so dire se sia più giusto che vada da una parte o dall’altra: ha qualità importanti e meriterà considerazione ovunque vada".



BILANCI - "Un bilancio sulla stagione? Il Genoa a un mese dalla fine del campionato ha raggiunto un obiettivo impensabile a metà novembre: la situazione era delicata, quindi devo fare i complimenti a tutti i ragazzi".



MERCATO - "Nel futuro dovremo completare a rosa e per farlo avremo bisogno di quattro o cinque giocatori, dei ragazzi per bene e dalle qualità importanti. Potrò condividere le scelte, collaborare con la società e diventare un tutt’uno con il gruppo nel trasmettere la tua idea di gioco".



LAPADULA - "Se Lapadula fa parte del mio progetto? È un ragazzo che fa della tenacia una delle sue arme migliori, è da Genoa.”