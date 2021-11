Intervistato da 1 Station Radio, l'ex portiere dell'Inter, Marco Ballotta, ha espresso la propria opinione sulla corsa scudetto.



"I giochi non sono ancora fatti, ma per ora Napoli, Milan ed Inter sembrano irraggiungibili, ma secondo me l’Atalanta può agganciare le squadre sopracitate, mentre per la Juve mi sembra plausibile solo un posto tra le prime quattro".