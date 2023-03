Folarin Balogun è uno dei gioielli del Reims che sta incantando a suon di gol la Ligue 1. L'attaccante anglo-statunitense, che è uno degli obiettivi del Milan per l'attacco, è di proprietà dell'Arsenal e per il suo futuro ci sono diverse possibilità all'orizzonte fra cui anche il ritorno in maglia Gunners.



Lo stesso Balogun in un'intervista concessa in Inghilterra ha confermato che: "Ci sono colloqui che devono aver luogo e non è una decisione che spetterà solo a me. Il club mi farà sapere il suo punto di vista e sono sicuro che ci metteremo d'accordo. È bello che Arteta mi stia seguendo".