Mikelallenatore dell'Arsenalaveva fatto capire a chiare lettere di voler valutare, attaccante statunitense rientrato dal prestito al Reims, nelle amichevoli precampionato: lo ha fatto in un primo momento, maper tutto il corso della gara. Intercettato da AFTV al MetLife Stadium di East Rutherford, il centravanti ha concesso poche parole, ma significative: "Io guardo sempre avanti, in ogni cosa. Sono pronto per la nuova annata, provo quelle sensazioni dell’inizio di stagione, scalpito per tornare a ballare.".Ovviamente ballare sta per segnare a grappoli, cosa che sembra non gli sia permessa a Londra, non da prima scelta. E allora ecco l, e che invece, con un po' di lavoro ai fianchi dei Gunners, potrà essere convogliato su Balogun, il preferito del ds Piero. Congelato il dossierche era la prima scelta di Inzaghi (15 milioni l'offerta, 21 la richiesta dell'Atletico Madrid che non scende dall'importo della clausola), si valuterà quale possa essere la formula giusta per portare un altro americano a Milano dopo Pulisic., l'Inter può pensare ad un prestito oneroso con bonus che aiutino a raggiungere una cifra simile. Intanto, Arteta, con le sue scelte, sta dando un discreto "Ausilio" a questa soluzione...