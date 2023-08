: è un'estate di intrecci tra Folarine l'Italia, anche se a questo punto il prossimo futuro dell'attaccante statunitense non sarà in Serie A. Infatti,(devono una affiancare qualcuno a Jackson, l'altra sostituire Kane) e, più indietro,dopo la cessione di Scamacca. C'è anche il, che ha preso Singo dal Torino e Zakaria dalla Juve e che non essendo né inglese, né tantomeno di Londra, può trattare a condizioni più vantaggiose.Juve che segue lo sviluppo della vicenda Balogun:, che sta preparando un'offerta che parrebbe adeguata, allora. In questo senso, Allegri si è detto spesso molto scettico sulle probabilità di un nuovo arrivo nel reparto offensivo. L'allenatore del Chelsea Pochettino, interpellato sul tema, ha dichiarato: "Tutto può succedere: se lui desidera questo (rimanere, ndr) e la società troverà una soluzione allora saprò che qualcosa è cambiato. Io quando sono arrivato ho ereditato una situazione già decisa e al momento non è cambiato nulla". Niente Lukaku, però, non vorrebbe comunque dire niente in assoluto.Cristiano Giuntoli sta cercando acquirenti per Moise, e un sondaggio è arrivato, manco a farlo apposta, proprio dal, altra squadra di Londra. Con i soldi che verrebbero ricavati e il posto che risulterebbe liberato dalla cessione dell'attaccante italiano, si riaprirebbero le porte ad unpista abbandonata nel corso di queste settimane per via della richiesta dell'Atletico Madrid di ricevere l'importo della clausola rescissoria, attorno ai 20 milioni di euro. Un affare, in ogni caso, che si potrebbe concretizzare solo negli ultimissimo giorni di apertura della finestra estiva.