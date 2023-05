L'attaccante italiano del Sion ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho ricevuto tanti inviti per il 10 giugno Istanbul, ma sono indeciso e mi sa che mi siederò al centro dello stadio per evitare equivoci., con Edin c’era un feeling incredibile. Quando è venuto in Italia ad alcuni amici romani lo dissi subito: aspettatelo, è un fenomeno. Ma: bellissimo il secondo gol con la Fiorentina in Coppa Italia. L'esperienza mi dice cheNel City abbondano gli uomini assist: Guardiola sa bene come servirlo e lui, sarà apertissima., ad esempio, è speciale. In campo sa fare tutto, un po’ come me negli anni verdi. E poi è un ragazzo unico. Mi sento legato alla città, con mia figlia una parte di: c’è una squadra di prospettiva, con qualche rinforzo può dire la sua ovunque. Oltre RafaTutto il gruppo è competitivo. Chi si sarebbe aspettato che vincesse lo scudetto e arrivasse in semifinale di Champions?".Il mio amore per la Nazionale è rimasto intatto, certo. La maglia è una cosa, poi i rapporti con i singoli sono un’altra storia. Problemi con miei vecchi compagni? Assolutamente no,Ho ancora 32 anni. Ora curo meglio l’alimentazione. Basta bibite e merendine. Lo avessi fatto una decina di anni fa... Mario è maturato? Questa domanda non mi piace. Diciamo che le esperienze aiutano a capire meglio le situazioni.