L'attaccante dell'Adana Demirspor Mario Balotelli, intervenuto in una live su Tik Tok per dialogare coi suoi fan, ha svelato qual è il calciatore più forte con cui ha giocato nella sua carriera: "Ho giocato con tantissimi giocatori, alcuni dei fenomeni. Non lo so, ora mi viene in mente Adriano. Era più devastante rispetto a Ibra. Lo dico senza problemi: il brasiliano, quando stava bene, era un vero animale".