Domenica sera il Marsiglia ospita il Nizza, nel posticipo della 28esima giornata di Ligue 1. Queste le parole dell'allenatore dei rossoneri, Patrick Vieira, in conferenza stampa, a proposito di Mario Balotelli, che affronta il suo passato: "Ognuno ha la propria opinione su Balotelli, al momento per me non è che uno dei prossimi avversari domenica. Come lo sarà Maxime Lopez o qualsiasi altro giocatore del Marsiglia, niente di più. Il fatto che stia facendo bene al Marsiglia dimostra che aveva bisogno di cambiare aria e trovare nuove motivazioni. Quindi, buon per lui".