Mario Balotelli diventerà un nuovo giocatore del Brescia, dubbi non ce ne sono più. Accordo raggiunto tra l'entourage del giocatore, guidato da Raiola, e il club lombardo, sfumata l'ipotesi Flamengo. Operazione conclusa, Mario tornerà a giocare in Serie A, dopo essersi svincolato dal Marsiglia. L'annuncio ufficiale non verrà dato oggi su richiesta del presidente Cellino, e il motivo è quantomeno particolare: scaramanzia, meglio non dare comunicazioni ufficiali il giorno 17, non si sa mai. Appuntamento dunque rimandato a domani, poi Balotelli sarà ufficialmente un nuovo attaccante del Brescia.