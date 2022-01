Mario Balotelli torna in Inghilterra? Il Newcastle viene dato sulle tracce dell'attaccante italiano ex Inter e Milan, attualmente in forza all'Adana Demirspor. Il presidente del club turco, Murat Sancak ha dichiarato a Inside Futbol: "So che stanno pensando a lui, ma non ci hanno ancora fatto offerte ufficiali. Noi aspettiamo, poi nel caso dovremmo muoverci di conseguenza. Nel suo contratto c'è una clausola di rescissione, ma non posso rivelarne la cifra".