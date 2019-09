Mario Balotelli con in braccio la figlia Pia, fin qui nulla di particolare. È successo al San Paolo, prima della sfida tra il Napoli e il Brescia di SuperMario. Balotelli teneva teneramente in braccio la figlia di sei anni nata dalla relazione con Raffaella Fico. La curiosità è che Pia aveva addosso la maglia del Napoli. Balotelli non ha mai negato di avere un rapporto molto forte con la città in cui è nata e vive la figlia. L'attaccante nella recente intervista a DAZN ha ammesso di essere tornato a giocare in Serie A anche per motivi familiari: "​Giocare al Brescia ha cambiato molte cose. Ho la famiglia, i miei figli e i miei amici vicini. Brescia è meglio di tanti altri posti. Ad esempio, a pranzo e cena faccio una cosa bellissima: mangio con mia mamma. Cucina lei, io non sono molto bravo. E’ bello, è particolare. Magari, per i ragazzi della mia età, è una cosa normale mangiare dai propri genitori ma per me no. L’ultima volta che mangiavo regolarmente da mia madre avevo 14 anni. E’ bellissimo. Avere i genitori vicino è una delle cose migliori che ti possano succedere. Abbinare il lavoro con la famiglia: se ci riesci, sei una persona fortunata”.