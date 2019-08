Auguri speciali da parte di Kevin-Prince Boateng a Mario Balotelli. L'attaccante, infatti, compie oggi 29 anni e potrebbe ritrovare il ghanese - ex compagno al Milan - alla Fiorentina. Intanto, il neo giocatore Viola ha scritto su Instagram: "Chiamatelo matto, chiamatelo arrogante, chiamatelo sopravvalutato. Io lo chiamo incredibile, come giocatore e come persona. Auguri fratello".